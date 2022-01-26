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В аэропортах Москвы отменены или перенесены 54 рейса из-за погодных условий

11:09, 26 января 2022
В аэропортах Москвы отменены или перенесены 54 рейса из-за погодных условий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропортах Москвы из-за погодных условий сегодня, 26 января, были отменены или перенесены 54 рейса, согласно данным аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. Как сообщается, в столице наблюдается облачная погода и слабый снег, температура воздуха составляет от 6 до 4 градусов мороза.

На данный момент во Внуково задержаны 14 рейсов, шесть отменены. В Шереметьево 10 самолетов не прилетят вовремя, 19 рейсов отменены. В Домодедово задержаны пять рейсов.

Накануне появилась информация, что все аэропорты Узбекистана остановили свою работу из-за отключения электричества. Пассажиров, застрявших в метро в Ташкенте, эвакуировали. Московский аэропорт Домодедово отменил рейсы на фоне проблем с поставками электроэнергии в странах Средней Азии — Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Так, отменены рейсы из Термеза (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан)

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.

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