В «Аэрофлоте» высказались о причинах задержки рейсов «Аэрофлот» опроверг информацию о задержках рейсов из-за недостатка кадров

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В пресс-службе компании «Аэрофлот» отметили, что располагают достаточным количеством летного персонала для обслуживания рейсов. Поэтому информация о его нехватке не соответствует действительности.

У «Аэрофлота» достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы, заявили в компании. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями. В заявлении указывается, что в периоды интенсивного летного расписания перевозчик объединял рейсы и выполнял их на самолетах большей вместимости.

На сегодняшний день производственная программа полетов авиакомпании выполняется в обычном режиме, — пояснили в «Аэрофлоте».

1 июля стало известно, что в аэропорту Антальи массово задерживают международные рейсы. С опозданием на три с половиной часа планировалось отправить самолет в Сочи, почти на пять часов — рейс в Домодедово.

Telegram-канал Baza 2 июля сообщил, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки персонала. Как написал канал, причиной такого дефицита стало окончание месяца (многие уже провели в воздухе свою санитарную норму месячного налета, которая составляет 90 часов), а также большое количество больничных. По словам источников Baza, многие сотрудники «Аэрофлота» уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных.