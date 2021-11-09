В «Аэрофлоте» поддержали проверку QR-кодов при посадке в самолёт

Требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолёт поддержал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Он добавил, что такая проверка при покупке билетов технически невозможна, передаёт РИА Новости.

На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке [на борт], если такие ограничения вводятся, это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срок прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить — я даже не понимаю, как это технически можно ограничить, — считает руководитель компании.

Представитель «Победы» (входит в группу «Аэрoфлот») в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение трeбований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билeта.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край и Камчатка с 23 ноября вводят обязательное требование по предъявлению QR-кода о вакцинации при посадке в самолёт. Пока речь идёт о рейсах внутри этих регионов.

QR-код, полученный с использованием специализированного приложения «Гоcуслуги. Стопкоронавируc», должен подтверждать, что человек получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируcа. Проезд и перелёт будут разрешены при предъявлении сертификата переболевшего (либо QR-кода, который это подтверждает), если с даты выздоровления прошло не больше полугода.