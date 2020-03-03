Группа «Аэрофлот» в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% (общая сумма выплат — 2,138 млрд рублей).
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Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент головной авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100 5 мая. Как пояснил Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 года.
Отмечается, что премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально и на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» признансамым пунктуальным авиаперевозчиком мира в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. При формировании ежегодного рейтинга были проанализированы 290 тысяч рейсов, осуществлённых российским авиаперевозчиком. Выяснилось, что более 86% из них были выполнены вовремя.
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