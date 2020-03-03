https://static.news.ru/photo/fdd3ffc2-5d68-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Аэрофлот» в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% (общая сумма выплат — 2,138 млрд рублей).

Как сообщают «Ведомости», в группе компаний, куда входят кроме «Аэрофлота» и его «дочерние» «Россия», «Победа», «Аврора» объяснили рост выплат тем, что в 2018 году компания приняла решение не платить топ-менеджерам предусмотренные долгосрочной программой мотивации 1,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 г. было начислено 2,3 млрд рублей. Получается, что рост премий руководящему персоналу вызван учётом существенно заниженной базы предыдущего периода.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент головной авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100 5 мая. Как пояснил Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 года.

Отмечается, что премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально и на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» признансамым пунктуальным авиаперевозчиком мира в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. При формировании ежегодного рейтинга были проанализированы 290 тысяч рейсов, осуществлённых российским авиаперевозчиком. Выяснилось, что более 86% из них были выполнены вовремя.