«Аэрофлот» назвал дату возобновления полетов в Казахстан «Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов в Казахстан с 1 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля, продажа билетов уже открыта, сообщает авиакомпания на своем сайте. Ранее полеты в города среднеазиатской республики из Москвы осуществлялись авиакомпанией «Россия» (группа «Аэрофлот»).

«Аэрофлот» возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля Аэрофлот начнет полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех ежедневных рейсов в неделю. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится ещё один рейс — по понедельникам.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 16 млн (14,3%) меньше, чем годом ранее. При этом процент занятости кресел авиакомпаний увеличился, как и показатель загрузки коммерческих рейсов.

В декабре глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет как минимум на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков.