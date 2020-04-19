В «Аэроэкспрессе» сократили число рейсов до «Внуково» из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/9130fc2e-8222-11ea-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 21 апреля ввиду пандемии коронавирусной инфекции компания «Аэроэкспресс» сокращает количество рейсов до аэропорта «Внуково». Об этом сообщили представители перевозчика.

В общей сложности с Киевского вокзала до «Внуково» будут отходить шесть рейсов — 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. В обратном направлении (из аэропорта) можно будет в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Представители «Аэроэкспресса» напомнили, что поезда до «Шереметьево» отправляются с Белорусского вокзала каждый час в 05 минут с 6:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта — каждый час в 15 минут с 5.15 до 23.15 включительно, передаёт РИА Новости.

До «Домодедово» поезда также ходят один раз в 60 минут.

В компании подчеркнули, что в вагонах проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия для недопущения распространения COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, международный терминал D в московском аэропорту Шереметьево временно закрыли с 1 апреля из-за падения пассажиропотока в условиях пандемии.