https://static.news.ru/photo/3cbb5aa2-5c9a-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росатом/vk.com

Самая крупная в России ветроэлектростанция (ВЭС) начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок.

Отмечается, что Адыгейская ВЭС состоит из 60 ветроэнергетических установок, общей мощностью 150 МВт. Она является завершённым проектом компании «НоваВинд» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

Самая крупная в России ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности, — цитирует сообщение компании ТАСС.

В компании добавили, что готовы довести серийное производство узлов и компонентов в России до 80-85%. На Адыгейской АЭС степень локализации составляет 65%.

Ранее NEWS.ru сообщил, что компания «НоваВинд» приступила к строительству Кочубеевской ветроэлектростанции. Общая мощность станции составит 210 МВт. Она будет состоять из 84 ветряков мощностью 2,5 МВт каждый. Планируется, что ежегодно ВЭС в среднем будет вырабатывать около 500 млн киловатт-часов.