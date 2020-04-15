«В аду для вас котёл горит»: врач обратился к нарушителям карантина

https://static.news.ru/photo/d4c302ea-7f32-11ea-9f8f-fa163e074e61_660.jpg Максим Ткачук Фото: Maxim Tkachuk/facebook.com

Коронавирус в России только набирает обороты. Поэтому усталость людей, находящихся в режиме самоизоляции, является тревожным моментом, считает завотделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук.

Люди, скупившие маски и носящие их как попало, не закрывая нос в первую очередь, — просто знайте, что в аду для вас отдельный котёл горит, и температура в нём стремительно повышается, — написал врач в Facebook.

Специалист отметил, что необходимо ориентироваться на то, что каждый может быть переносчиком инфекции. Доказать обратное можно только в лабораторных условиях. Поэтому он призвал россиян быть бдительными.

Кроме того, Ткачук порекомендовал отбросить тотальный эгоизм и остаться дома или пойти в волонтёры.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Ранее исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде заявили, что если вакцина против коронавируса не будет изобретена в ближайшее время, то указы о нахождении дома и закрытии школ придётся продлить до 2022 года, писал NEWS.ru.