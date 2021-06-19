В администрации Краснодара непривитых сотрудников лишат премий

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Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что сотрудников администрации, которые отказались от вакцинации и заболели коронавирусом, лишат премий и надбавок. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Краснодар».

Мы работаем в контакте с населением, сотрудники администрации, как и все остальные, подвержены коронавирусной инфекции и даже могут быть её переносчиками, — объяснил своё решение градоначальник.

Он также напомнил, что сейчас вакцинация доступна для всех и привиться от коронавируса достаточно просто — для этого есть все условия. Тем не менее, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Кроме того, Первышов выразил обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Москве.

Политик добавил, что пока в Краснодарском крае не введена обязательная вакцинация.

Ранее Новосибирская область ввела новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В регионе запрещены массовые мероприятия, также исключается участие зрителей при проведении спортивных мероприятий.