В Абхазии выявили первого инфицированного COVID-19 отдыхающего из РФ

https://static.news.ru/photo/f30d5e06-d98e-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии сообщил, что за сутки выявлено 14 инфицированных, в числе которых один турист из России.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ, — говорится в сообщении штаба.

За всё время в Абхазии выявили 134 случая болезни. 38 человек уже выздоровели, 2 пациента скончались. В Гудаутской ЦРБ проходит лечение 42 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.

Минздрав частично признанной Республики Абхазия не был готов к открытию границы с Россией. 2 августа замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что медицина страны может «захлебнуться» в связи с открытием границ с РФ. Он отметил, что в стране ещё до открытия перехода произошла вспышка. В результате начала заполняться Гудаутская больница, сообщается в Facebook ведомства. Каждый день врачи выявляют восемь — десять новых случаев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.