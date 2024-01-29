В Абхазии рассказали о массовой подделке мандаринов в России Министр Абхазии Джопуа: недобросовестные продавцы подделывают мандарины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России недобросовестные продавцы подделывают мандарины и продают турецкие цитрусовые под видом абхазских, предупредил министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что ежегодно республика выращивает только 70 тысяч тонн мандаринов, в то время как в России за год потребляют около 900 тысяч тонн.

Россия потребляет в среднем 900 тысяч тонн мандаринов за год. Поэтому некоторые недобросовестные торговцы в РФ часто выставляют на прилавки цитрусы из Турции. И зная, что Абхазия — бренд, пишут на ярлыках: мол, плоды якобы «абхазские», — пояснил министр.

Хозяйка мандариновых плантаций у села Кохора София Бигвава рассказала, что недавно ей написал завод, где она заказывает картонные коробки с надписью «Абхазия». Представители организации сообщили ей, что у них пытались купить эти коробки, чтобы пересыпать туда турецкие мандарины. В связи с этим россиян призвали внимательно относиться к выбору цитрусовых.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее предупредил, что суточная норма потребления мандаринов для взрослого человека составляет пять штук. Переедание этого цитрусового продукта грозит проблемами ЖКТ и такими симптомами, как изжога и тошнота.