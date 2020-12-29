В Абакане появится памятник погибшему мэру на самокате

https://static.news.ru/photo/5689172a-4a98-11eb-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: абакан.рф

В Абакане установят памятник погибшему в 2019 году мэру Николаю Булакину. Проекты изваяний уже одобрены спецкомиссией, одна из скульптур изображает одетого в свободную одежду чиновника, стоящего с самокатом.

Автором проекта стал скульптор Игорь Линевич-Яворский. Идея связана с привычкой мэра, который время от времени приезжал на работу на самокате, сообщает издание «Хакасия». Монумент должен появиться либо в будущем сквере на улице Пушкина, либо в будущем парке Арбан.

Другой вариант памятника — классический вариант памятника, предложенного архитектором Арчыном Бадановым. Арт-объект планируют поместить на Театральной площади региональной столицы. В общей сложности авторы из Красноярского края, Иркутской области и Москвы представили властям города восемь вариантов. Среди них были памятник, изображающий Булакина в строительной каске, ещё один — с поднятой в приветствии рукой.

Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года. По пути в Минусинск недалеко от посёлка Топольки он, находясь за рулём своего автомобиля, почувствовал себя плохо, потерял управление машиной и врезался в дерево. Мэр скончался по дороге в больницу. Ему было 66 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, у здания Госавтоинспекции в Азове установили памятник гаишнику. Скульптура выполнена из дерева.