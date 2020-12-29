В Абакане появится памятник погибшему мэру на самокате

В Абакане установят памятник погибшему в 2019 году мэру Николаю Булакину. Проекты изваяний уже одобрены спецкомиссией, одна из скульптур изображает одетого в свободную одежду чиновника, стоящего с самокатом.
Автором проекта стал скульптор Игорь Линевич-Яворский. Идея связана с привычкой мэра, который время от времени приезжал на работу на самокате,
Другой вариант памятника — классический вариант памятника, предложенного архитектором Арчыном Бадановым. Арт-объект планируют поместить на Театральной площади региональной столицы. В общей сложности авторы из Красноярского края, Иркутской области и Москвы представили властям города восемь вариантов. Среди них были памятник, изображающий Булакина в строительной каске, ещё один — с поднятой в приветствии рукой.
Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года. По пути в Минусинск недалеко от посёлка Топольки он, находясь за рулём своего автомобиля, почувствовал себя плохо, потерял управление машиной и врезался в дерево. Мэр скончался по дороге в больницу. Ему было 66 лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, у здания Госавтоинспекции в Азове установили памятник гаишнику. Скульптура выполнена из дерева.