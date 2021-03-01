В 75-м отделе полиции Петербурга произошёл очередной смертельный случай

https://static.news.ru/photo/c62baeea-7abc-11eb-be1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербуржец умер ночью в 75-м отделе полиции Невского района. На теле обнаружены гематомы.

Отмечается, что мужчину задержали 23 февраля за то, что ранее он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав. При этом мужчина был помещён в спецпомещение для содержания задержанных лиц для ожидания заседания суда по привлечению его к административной ответственности за ранее совершённое правонарушение.

По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Причиной смерти, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ, — сообщили в ГУ МВД порталу 78 ru.

Однако родные утверждают, что ночью в отделении им не сказали, где находится задержанный. Кроме того, на теле умершего была крупная гематома, на скуле и шее — ссадины.

Как писал NEWS.ru, соседи одного из домов в Кемерово слышали громкие крики девушки и много раз обращались в полицию за помощью. Силовики зарегистрировали данное сообщение, но не отправили на место группу быстрого реагирования. Через некоторое время жильцы сами вскрыли дверь и нашли труп девушки. Оказалась, что 23-летний Владислав Канюс убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, которая пыталась от него уйти. Он был задержан на месте.

Сейчас два сотрудника полиции являются обвиняемыми по уголовному делу о халатности, но свою вину они не признают.