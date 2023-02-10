Россия угодила в глубочайшую яму рождаемости В 2022-м в России зафиксировано минимальное число новорожденных за 22 года

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В 2022-м сокращение числа новорожденных в России ускорилось по сравнению с 2020–2021 годами. По итогам прошедшего года количество рождений упало на 6,9%, до 1,3 млн человек, что стало минимальным показателем с 2000 года, передает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Кроме того, снизился коэффициент рождаемости — число родившихся на тысячу человек. Он составил 9,0, несмотря на то что год назад был на отметке 9,6.

Согласно статистике Росстата, число новорожденных в России снижается с 2015 года. По итогам 2021-го сокращение составляло 2,7%, а в 2020 году количество младенцев снизилось на 3%.

Ранее Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в период с января по ноябрь 2022 года составила 543,4 тысячи человек. Этот показатель в 1,74 раза ниже, чем за аналогичный период в 2021 году. В релизе Росстата говорилось о том, что за 11 месяцев 2022-го родились 1,197 млн младенцев, а умерли 1,741 млн человек.

Ранее Росстат обнародовал обновленные данные Всероссийской переписи населения 2021 года (ВПН-2021), согласно которым соотношение народов России изменилось по сравнению с данными за 2011 год. Так, высокая рождаемость зафиксирована среди народов Северного Кавказа и крупных сибирских этносов, в то время как население финно-угорских наций или коренных малочисленных групп сократилось.