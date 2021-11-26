Стало известно, когда центр Гамалеи начнёт испытания препарата от COVID-19

В начале 2022 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступит к испытаниям собственного препарата от коронавируса, разработанного на основе моноклональных антител. Необходимо создать средство, подавляющее размножение вируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Наш институт уже разрабатывает не только коктейль из моноклональных антител, который мы начнём испытывать в первых числах наступающего [года], — сообщил Гинцбург.

Микробиолог пояснил, что в случае резкого изменения антигенного состава штамма препарат от коронавируса может не подействовать на возбудитель. Поэтому задача усложняется тем, что необходимо «создать ещё и химию, которая бы подавляла размножение вируса». По словам Гинцбурга, такой препарат может быть зарегистрирован не ранее конца 2022 года.

Ранее глава центра Гамалеи рассказал о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Он отметил, что при впрыскивании препарата антитела будут формироваться на слизистой оболочке носа. Это избавляет человека от риска стать случайным распространителем инфекции. Гинцбург добавил, что у такой вакцины нет побочных эффектов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на следующий день после ревакцинации испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. У главы государства не возникло побочных эффектов. Путин призвал всех россиян проходить своевременную ревакцинацию от COVID-19.