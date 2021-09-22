Социальные пенсии проиндексируют на 7,7% в 2022 году

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МВД предложило упростить процедуру прохождения техосмотра для тех видов транспорта, для которых это останется обязательным, — грузовиков, автобусов и такси. Инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства. Ведомство пока не согласилось с предложениями МВД, но готово их обсуждать, пишет «Коммерсант».

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