Социальные пенсии проиндексируют на 7,7% в 2022 году
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:31, 22 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%. Перерасчёт будет произведён 1 апреля. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учётом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%, — заверил глава ведомства.
Индексация социальной пенсии проводится ежегодно 1 апреля. Её размеры изменяются в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Социальные пенсии предназначены для людей, которым не удалось накопить достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В 2021 году размер индексации социальной пенсии составил 3,4%.
Ранее Минтруд напомнил, что многие платежи можно получать, не обращаясь в госорганы с соответствующим заявлением. В их число входят страховые и социальные пенсии по инвалидности.