В 2021 году вырастет стоимость поездки в общественном транспорте Москвы

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Стоимость одной поездки в московском транспорте по карте «Тройка» в 2021 году увеличится на 2 рубля и составит 42 рубля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, также на 2 рубля до 42 рублей возрастёт стоимость разовой поездки в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелёк»). При оплате банковской картой — стоимость поездки составит 46 рублей.

Билет «Единый» на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две — 120 рублей вместо 114. По данным департамента, эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 ноября в России вступили в силу зимние тарифы на проезд по платным трассам с учётом инфляции по отношению к сезону-2019/20. Изменения коснулись и скидок для владельцев транспондеров. В частности, стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» при оплате наличными будет дешевле на 110–170 рублей в сравнении с летним тарифом. Максимальная скидка для владельцев транспондеров T-pass составит 30%.

Изменилась стоимость проезда и по дороге М-4 «Дон» для легковых автомобилей. Теперь проезд будет стоить на 130–245 рублей меньше, в зависимости от дня недели. В то же время абонементы на проезд по платным участкам выросли в цене на 5%.