В 2021 году в российских школах появятся «учителя-наставники»

В сентябре 2021 года в школах России начнут внедрять новую систему аттестации учителей, а также введут новые должности и квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник.

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, все эти нововведения создадут условия для непрерывного профессионального развития педагогов и повысят престиж профессии.

Как рассказал глава ведомства, в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров необходимо навести порядок: провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у педагогов. К концу 2021 года Минпросвещения планирует выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников.

Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации — всё это мы должны унифицировать, — рассказал Кравцов «Российской газете».

Ранее в интервью NEWS.ru вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») прокомментировала законопроект о дистанционном образовании, который недавно был представлен на рассмотрение Госдумы. Она сообщила, что дистанционная форма обучения не рассматривается как полноценное образование в России. Оно возможно лишь в крайних случаях, в какой-то нетипичной ситуации, как и случилось во время пандемии коронавирусной инфекции, когда пришлось ввести удалённую форму обучения.