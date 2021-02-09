В 2020 году лишь 29% осуждённых россиян получили реальные сроки

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании подвёл итоги работы судебной системы в 2020 году. По его словам, количество россиян, получивших реальные сроки, составило лишь 29% от общего числа осуждённых.

В 2020 году наказание в виде реального лишения свободы назначено 29% осуждённых. При этом 72% из них имели неснятые и непогашенные судимости, — сообщил Лебедев.

Он отметил, что было удовлетворено более половины ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания, также 50% ходатайств об освобождении от ответственности в связи с болезнью и 59% прошений об условно-досрочном освобождении. В целом за минувший год общая численность арестованных в стране сократилась на 3 тысячи человек.

За последние 20 лет, заметил Лебедев, резко сократилось количество судебных решений об аресте. Так, в 2020 году было принято чуть менее 92 тысяч таких решений, тогда как 20 лет назад их число составляло 366 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель прокуратуры на заседании Замоскворецкого суда, выступая в прениях, запросил срок для бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости».