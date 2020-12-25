В 2020 году ежедневное число сообщений во «ВКонтакте» увеличилось на 50%

https://static.news.ru/photo/fb102cda-46c3-11eb-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи «ВКонтакте» в 2020 году увеличили на 50% ежедневное число сообщений, которое достигло 15 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По её данным, причинами роста активности в соцсети послужили пандемия коронавируса и продуктовые обновления.

Каждый день пользователи «ВКонтакте» обмениваются 15 млрд сообщений. Это на 50% больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

В частности, число голосовых сообщений выросло на 10%. В июне компания представила технологию распознавания, с помощью которой можно прочитать содержание 99% всех аудиосообщений. Ежемесячно прослушивают и отправляют голосовые сообщения 33 млн пользователей.

Кроме того, в 2020 году на 22% выросло число людей, общающихся с помощью звонков «ВКонтакте». На 23% увеличилось количество активных сообществ: образовательных — на 60%, игровых — на 49%, развлекательных — на 37%, спортивных — на 29% и музыкальных — на 25%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн сайта. Он стал доступен для всех пользователей с 15 декабря.