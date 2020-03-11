https://static.news.ru/photo/dd9fac00-637c-11ea-8e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение 2019 года за коррупционные преступления были привлечены к ответственности 380 сотрудников Росгвардии. Из них 10 были уволены. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Золотов.

Он также отметил, что по итогам проверки отказ в приёме или перемещении по службе получили 90 человек, передаёт ТАСС.

Глава Росгвардии добавил, что за последние три года ведомству, благодаря концентрации на вопросах состояния законности и правопорядка, удалось значительно снизить число совершаемых росгвардейцами правонарушений и количество небоевых потерь.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательно прохождение проверки на полиграфе лиц, которые хотят служить в Росгвардии или являются кандидатами на руководящую должность.