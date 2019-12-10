https://static.news.ru/photo/b98300c0-1b32-11ea-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

За первые девять месяцев 2019 года по постановлениям прокуроров были привлечены к ответственности 6095 человек за правонарушения коррупционного характера. Общая сумма штрафов при этом составила более 3 млрд рублей. Об этом NEWS.ru рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он сообщил, что методы коррупционеров хорошо известны правоохранительным органам. Особой изощрённостью, подмечает Куренной, они не отличаются.

Но вот методы выявления и привлечения к ответственности совершенствуются постоянно, и прокуратура в этом процессе является координатором всех правоохранителей. Что касается выявленных прокурорами административных правонарушений коррупционной направленности, то их количество растёт, — сообщает официальный представитель Генпрокуратуры.

Куренной заявил, что основная масса постановлений о привлечении к административной ответственности в данной сфере связана с незаконным трудоустройством бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения со службы.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный прокурор России Юрий Чайка в разговоре с журналистами сообщил, что в 2020 году в стране планируют ввести дополнительные меры по борьбе с коррупцией.