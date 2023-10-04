В 100 раз дешевле заводских: пенсионер изобрел новый дрон для ВС РФ Изобретатель Гулин, чей дрон конфисковала полиция, строит новый БПЛА для ВС РФ

Фото: Личный архив автора

Фото беспилотника, который построил изобретатель Вадим Гулин

Слева от села Бисерово учебный полигон, справа — военный госпиталь Бурденко. Не удивительно, что именно здесь появился изобретатель, решивший построить новый беспилотник для нужд родины. Вот только никто не ожидал, что на финальном испытании БПЛА конфискует полиция. Кто вошел в команду изобретателей нового отечественного дрона и из чего они создают идеальный БПЛА для российской армии — в репортаже NEWS.ru.

«Делать было нечего, решил спроектировать малый самолет»

Дом и одновременно мастерская Вадима Гулина находится прямо в центре села Бисерово, в сотне метров от войскового полигона. С помощью обычного станка с ЧПУ (числовое программное управление) и программы по 3D-моделированию он построил беспилотник, который в сентябре изъяла полиция Ногинского района. Над тестовой моделью Вадим начал работать еще три года назад, до начала СВО. В молодости служил офицером, потом занимался инженерными разработками, пока не вышел на пенсию в 59 лет.

«Когда начался ковид, делать было нечего, смотреть телевизор не хотелось, поэтому решил спроектировать малый самолет, — рассказывает Вадим. — Начал разбираться, все оказалось просто. Полетный контролер можно запрограммировать, пульт управления — 20 тысяч рублей, антенна — 4 тысячи рублей, моторчик — 12. Навигацию и камеру заказываешь через интернет. Все эти беспилотники, которые летят по заданному маршруту к цели, элементарно настраиваются через автопилот».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Изобретатель Вадим Гулин напротив своей мастерской, в целях безопасности он попросил скрыть свое лицо

Начинка первого беспилотника была простой — китайский моторчик, средство управления привезли с помощью обычного сервиса доставки. На первом испытании беспилотник не взлетел, но ведь и задача стояла другая — проверить конструкцию крыла. Недавно Вадим Гулин и его товарищи посетили выставку вооружений «Армия 2023». Представленные на ней модели их разочаровали и еще больше убедили в правильности намеченного пути.

«Одни китайские беспилотники. Обидно. Хотел предложить русский беспилотник c меньшим весом и большим размахом крыльев. Модель можно поставить на конвейер и печатать 24 часа в сутки. Себестоимость — копеечная. Начинка не сложнее, чем в телефоне. Тот же БПЛА „Орлан“ по своему устройству даже проще. Вы же видели разборы „Орлана-10“? 5-литровые бутылки с водой вместо баков. Конечно, внутри военная электроника, но сам планер — не знаю, что там стоит миллионы. Затраты — 1 к 100, даже не 1 к 10. С другой стороны, я бы тоже посчитал 1 к 100», — хитро улыбаясь, признается изобретатель.

Фото: Личный архив автораВ процессе финального испытания полиция изъяла беспилотник у Вадима Гулина Фото: Личный архив автораВ процессе финального испытания полиция изъяла беспилотник у Вадима Гулина

В своей маленькой мастерской Вадим наладил полный цикл производства БПЛА — сконструировал крыло, высчитал линию средней аэродинамической хорды и разместил механизм управления. Со своим стартапом он обратился в техникум «Руднево», но не сошлись на этапе договоренностей, руководство техникума сразу захотело увидеть экономические выкладки.

Под столом у Вадима лежит FPV-дрон. На линии боевого соприкосновения такие переделывают в «дроны-камикадзе». Разбирал Вадим и квадрокоптер Mavic-3, с которого сбрасывают снаряды. Но обычные квадрокоптеры изобретателя не увлекли: «Дроны неинтересно делать — там не над чем подумать. Удивляюсь, почему наши стоят миллионы рублей. Начинка в них одна и та же — рама и четыре моторчика».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

«Ты что строишь? Это заводы должны строить!»

Спустя три года разработок Вадим Гулин решил испытать рабочий прототип БПЛА в открытом поле. Но тестовый полёт прервали сотрудники правоохранительных органов — самолет забрали в городской отдел полиции Ногинского отдела, чтобы провести экспертизу. Пожаловались испуганные соседи. По словам Гулина, боевых снарядов на самолете не было, воздушных границ он не нарушил, поэтому беспилотник, считает мужчина, конфисковали напрасно. Изобретатель, впрочем, не сильно переживает — вместе с единомышленниками он все равно планировал строить следующую модель.

«Вы же понимаете, какое сейчас время?! — со слов изобретателя, говорил полицейский, когда забирал беспилотник. — Ты что строишь? Это заводы должны строить!»

Гулин в корне не согласен с такой точкой зрения. «Они не знают, что „Ланцеты“ тоже сделал обычный инженер Александр Захаров. Это ракеты разрабатывают в конструкторском бюро. А для таких небольших изделий нужно лишь знание и опыт. „Ланцет“ создал практически один человек. У него были свои идеи, у меня свои. У него 4 крыла, которые складываются вместе. У меня — большая площадь крыла и малый вес. Беспилотник сможет совершать длительный полет, зависнув над территорией», — объясняет Гулин.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

«У меня нет никаких претензий. Полицейским было самим интересно, что мы строим. Пообещали дать ответ через месяц. То, что мы хотели испытать, мы испытали, так и так нужно было начинать строить принципиально новую модель», — признается Вадим.

Гаражная мастерская Гулина свидетельствует о кипучей деятельности изобретателя: на станке лежит слой стружки, инструменты, в угол задвинута старая модель крыла. Вадим работает не один — в стартапе участвует Кирилл Водопьянов, внук знаменитого летчика Михаила Водопьянова. Бывший летчик на пенсии, живущий по соседству, посоветовал сделать закрылки. Общими усилиями усовершенствовали конструкцию беспилотника.

«Недавно писали, что немцы дали украинцам свою новейшую модель разведывательного беспилотника. Я посмотрел — так это то, что я делаю, — сокрушается изобретатель. — Обидно, обогнали. Но идея все равно отличается».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Внутри мастерской в селе Бисерово

«Государство должно заниматься поддержкой таких талантов»

«Будущее за беспилотными технологиями, — объясняет эксперт по БПЛА Андрей Блинов. — Одно дело, когда в случае катастрофы мы теряем истребитель, и другое дело — беспилотник. Наше государство должно заниматься поддержкой таких талантов, которые в своем гараже пытаются сделать что-то существенное. Самым толковым нужно предоставить грант на изобретение, оказывать финансовую и техническую поддержку. Но сперва оценить перспективу. Нужно ставить такие вещи на поток, а не тратить деньги на производство всякой ерунды. Это очень важный процесс, умы за границу бегут не за „хорошей жизнью“, а потому что нет поддержки. Если мы не хотим, чтобы такой беспилотник потом оказался на Украине, нам нужно бороться за таких людей».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Мастерская изобретателя в селе Бисерово

По словам эксперта, проверкой беспилотника должны заняться правоохранительные органы, но если выяснится, что никаких законов изобретатель не нарушил, перед ним следует извиниться и вернуть все обратно.

«Одно дело, если бы это был фанат ИГИЛ („Исламское государство“, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), который у себя на коленке собирает дрон, чтобы прикрепить к нему гранату и сбросить в городе. А здесь человек собирает для наших же нужд сложный аппарат. Зачем его притеснять?» — задается вопросом специалист по дронам.

Фото: Личный архив автора Модель БПЛА, выполненная в компьютерной программе

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