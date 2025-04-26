Ужин для похудения! Куриная грудка с творожно-чесночной начинкой. Это блюдо сочетает сочное куриное филе и ароматную творожно-сырную начинку. Всего 100 ккал на 100 граммов — идеально для ПП-ужина!
Ингредиенты
- Куриная грудка — 400 г (2 шт.)
- Творог 5% — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Твёрдый сыр — 50 г
- Йогурт натуральный — 2 ст. л.
- Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка
- Специи: соль, перец, паприка, имбирь
Приготовление
1. Подготовка грудки. Сделайте глубокий надрез вдоль филе, не прорезая до конца — получится «карман».
2. Начинка. Смешайте творог, чеснок, тёртый сыр, 1 ст. л. йогурта и рубленую зелень. Добавьте специи по вкусу.
3. Формовка. Нафаршируйте грудку творожной массой. Смажьте сверху оставшимся йогуртом, посыпьте сыром и паприкой.
4. Запекание. Заверните каждую грудку в фольгу. Выпекайте 20 минут при 200 °C. Раскройте фольгу и готовьте ещё 10 минут до румяной корочки.
Пищевая ценность на 100 г: белки — 17,5 г, жиры — 3,3 г, углеводы — 0,1 г.
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