Ужин для похудения! Куриная грудка с творожно-чесночной начинкой. Это блюдо сочетает сочное куриное филе и ароматную творожно-сырную начинку. Всего 100 ккал на 100 граммов — идеально для ПП-ужина!

Ингредиенты 

  • Куриная грудка — 400 г (2 шт.)
  • Творог 5% — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Йогурт натуральный — 2 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка
  • Специи: соль, перец, паприка, имбирь

Приготовление

1. Подготовка грудки. Сделайте глубокий надрез вдоль филе, не прорезая до конца — получится «карман».

2. Начинка. Смешайте творог, чеснок, тёртый сыр, 1 ст. л. йогурта и рубленую зелень. Добавьте специи по вкусу.

3. Формовка. Нафаршируйте грудку творожной массой. Смажьте сверху оставшимся йогуртом, посыпьте сыром и паприкой.

4. Запекание. Заверните каждую грудку в фольгу. Выпекайте 20 минут при 200 °C. Раскройте фольгу и готовьте ещё 10 минут до румяной корочки.

Пищевая ценность на 100 г: белки — 17,5 г, жиры — 3,3 г, углеводы — 0,1 г.

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