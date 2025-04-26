Ужин для похудения! Куриная грудка с творожно-чесночной начинкой — 100 ккал

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Ужин для похудения! Куриная грудка с творожно-чесночной начинкой. Это блюдо сочетает сочное куриное филе и ароматную творожно-сырную начинку. Всего 100 ккал на 100 граммов — идеально для ПП-ужина!

Ингредиенты

Куриная грудка — 400 г (2 шт.)

Творог 5% — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Твёрдый сыр — 50 г

Йогурт натуральный — 2 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка

Специи: соль, перец, паприка, имбирь

Приготовление

1. Подготовка грудки. Сделайте глубокий надрез вдоль филе, не прорезая до конца — получится «карман».

2. Начинка. Смешайте творог, чеснок, тёртый сыр, 1 ст. л. йогурта и рубленую зелень. Добавьте специи по вкусу.

3. Формовка. Нафаршируйте грудку творожной массой. Смажьте сверху оставшимся йогуртом, посыпьте сыром и паприкой.

4. Запекание. Заверните каждую грудку в фольгу. Выпекайте 20 минут при 200 °C. Раскройте фольгу и готовьте ещё 10 минут до румяной корочки.

Пищевая ценность на 100 г: белки — 17,5 г, жиры — 3,3 г, углеводы — 0,1 г.

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