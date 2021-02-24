Ужесточить наказание за избиение детей предложили в РФ

https://static.news.ru/photo/190e2148-7733-11eb-aa65-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил в МВД письмо, в котором просит оценить целесообразность ужесточения наказания за избиение детей. По мнению общественника, ныне действующие сроки наказания (до пяти лет и до десяти) «не останавливают людей, готовых преступить закон».

Курдесов указал, что новости об избиениях несовершеннолетних, заканчивавшихся порой тяжёлыми травмами и госпитализацией, не являются редкостью в СМИ, сообщает RT.

Общественник пояснил, что сроки в пять и десять лет предусмотрены за причинение вреда малолетним детям, не достигшим 14 лет. В ситуации, когда причиняется вред здоровью детей старше этого возраста, наказание бывает мягче. Поэтому Курдесов предлагает сделать отдельное положение о преступлениях в отношении детей, которое будет звучать так:

Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Также он предлагает увеличить сроки наказания за подобные преступления до 8 и 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в январе 2021 года в несогласованных акциях протеста массово участвовали несовершеннолетние жители России. Обеспокоенные родители написали открытое обращение к органам государственной власти РФ с требованием об ужесточении наказания за призывы к участию в митингах.