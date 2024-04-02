«Ужасная картина»: Агаларов раскрыл, как узнал о теракте в «Крокусе» Агаларов рассказал, что узнал о теракте в «Крокусе» от сотрудников зала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкант и сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов в интервью YouTube-каналу «НеФорбсы» заявил, что узнал о теракте в здании от директора концертного зала Романа Грачева. По его словам, он прибыл на место происшествия спустя 40 минут после начала стрельбы. Бизнесмен отметил, что к тому моменту на улице уже лежали тела жертв трагедии.

Мне позвонил один из сотрудников. Первым был Роман Грачев — директор зала, [он] сказал, что в «Крокусе» стрельба. Я на тот момент был на Кутузовском [проспекте] у себя в офисе, сел в машину, поехал на место трагедии, прибыл туда примерно минут через 30, минут 40–45 спустя [после] первых выстрелов я был у входа в «Крокус». Это была ужасная картина, на улице уже были погибшие, — вспоминает он.

Агаларов рассказал, что прошел в здание вместе с сотрудниками через проем, простреленный террористами, где также увидел множество убитых людей. По словам бизнесмена, он пытался найти выживших, но безуспешно. На тот момент здание концертного зала уже горело, отметил он.

Мы прошли по всему фойе «Крокуса», сам холл уже горел, большинство людей уже покинули здание. Я наткнулся на двух сотрудников, охранников [яхт-клуб- ресторана] Shore House, они мне доложили о том, что им удалось найти в гримерках и спасти несколько человек, которые спрятались. В холл мы уже попасть не могли, все было в огне, — рассказал он.

После этого группа решила проникнуть в серверную, чтобы спасти оборудование и передать сотрудникам правоохранительных органов всю необходимую информацию. Бизнесмен вместе с сотрудниками оббежал зал по улице и добрался до серверов через эвакуационные коридоры.

[Мы] взламывали эту дверь какое-то количество времени, не было инструментов. Потом к нам подоспел [сотрудник] МЧС, мы взяли у него топор, прорубились, отрубили кабели, вытащили серверную, сдали ее правоохранительным органам и провели там все оставшееся время, — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что его отец и владелец «Крокуса» Араз Агаларов заходил в здание вместе с ним. По его словам, на момент его прибытия на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, их число постепенно начало расти.

Поскольку не было понятно, находятся ли террористы в здании — не было еще оцепления, — все были в определенной растерянности. Спасатели были в здании уже, заходили-выходили, выносили тела погибших. С каждой минутой становилось все больше [сотрудников] правоохранительных органов, [карет] скорой помощи на территории. На момент, когда я приехал, около шести тысяч человек успели покинуть здание, — отчитался Агаларов.

Президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов ранее заявил, что семьи пострадавших и погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали коллективное заявление в Следственный комитет против владельца концертного зала Араза Агаларова. Они обвиняют его в оказании услуг с нарушением норм безопасности, добавил адвокат. Всего в СК обратились 11 заявителей.