«Уж больно он нервный»: Песков оценил 2020 год

https://static.news.ru/photo/dff8cdbc-49c5-11eb-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил уходящий 2020 год, отметив, что он был очень нервным.

Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный, — заявил представитель Кремля.

По его мнению, человечество ещё в полной мере не осознало, чем обернётся уходящий год, однако стоит ожидать плохих последствий.

При этом Песков считает, что 2020 год дал и силы для борьбы с предполагаемыми проблемами, к тому же теперь власти «более или менее» понимают, как их решать, передаёт RTVI.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что пандемия COVID-19, а точнее состояние «неизведанного», которое она вызвала, стала самым ярким впечатлением от 2020 года. Таким образом он ответил на вопрос, что для него стало самым ярким воспоминанием года. Песков также отметил, что в начале уходящего года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое.