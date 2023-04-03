Узбекистан не получал запрос на задержание мужа Треповой

Фото: Дарья Трепова/vk.com

Дарья Трепова

Генпрокуратура Узбекистана не получала запрос от правоохранительных органов России на задержание Дмитрия Рылова, мужа Дарьи Треповой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Женщину подозревают в причастности взрыву в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

В Генпрокуратуру Республики Узбекистан запрос от правоохранительных органов Российской Федерации по задержанию гражданина РФ Дмитрия Рылова не поступал, — сказал представитель ведомства.

Ранее Либертарианская партия России, где состоит Рылов, заявила, что он долгое время находится за границей и не знал о планах жены. В ЛПР добавили, что Дарья никогда не состояла во фракции и не поддерживала их идеи.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Трепова до начала мероприятия. В МВД допускают, что она могла не знать о взрывчатке в статуэтке.