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Сотрудники Следственного комитета России обратились в Басманный суд в Москве с просьбой арестовать старшего дознавателя отдела дознания ФТС РФ Сергея Шурыгина и ещё двоих фигурантов дела о злоупотреблениях в службе. Об этом стало известно в среду, 25 декабря.

В настоящее время инстанция зарегистрировала ходатайство от СК. Отмечается, что два других упомянутых следователями лица, кроме дознавателя Шурыгина, это заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин и замначальника Домодедовской таможни Юрий...