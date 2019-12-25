Генконсульство Узбекистана готово помочь своим гражданам, которые пострадали во время пожара в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области, сообщил генконсул республики Юсуп Кабулжанов.
По его словам, в настоящее время ведётся совместная работа с областным управлением МЧС.
При необходимости мы подготовим документы для возвращения на родину, сейчас идёт расследование, мы ждём ответа российской стороны, — отметил он.
Кабулжанов также подчеркнул, что генконсульство готово возместить расходы на лечение пострадавших,
Ранее NEWS.ru писал, что в ночь на 25 декабря в двух малоэтажных деревянных общежитиях лесозаготовительного предприятия в посёлке Залари Иркутской области вспыхнул огонь. По предварительным данным, в огне погибли двое граждан Узбекистана. Пострадали ещё шесть человек, они доставлены в больницу. Площадь пожара составила 350 кв. м, в данный момент огонь потушен, спасатели ведут разбор завалов. Следственное управление СК по региону объявило о начале доследственной проверки по факту гибели людей.
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