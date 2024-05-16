«Увольняет несогласных»: ученый раскрыл подробности ухода из института РАН Биолог Гельфанд: новая администрация ИППИ систематически увольняет несогласных

Новая администрация Института проблем передачи информации РАН «систематически увольняет несогласных», заявил уволенный из учреждения биолог Михаил Гельфанд. По его словам, которые приводит РБК, он намерен дождаться заключения комиссии РАН, которая работала в институте перед его увольнением.

Уведомление было мне прислано через несколько дней после встречи комиссии с ученым советом института, на которой многие, в том числе и я, критиковали действия и.о. директора и его заместителей, — заявил Гельфанд.

Он отметил, что в институте много проблем, среди которых усложнение бюрократии, финансовая непрозрачность, кадровые трудности, а также общая научная и управленческая некомпетентность. В то же время, подчеркнул ученый, администрация запрещает приходить на работу в коротких юбках и купальниках.

Ранее Гельфанд рассказал, что ИППИ РАН прекратил с ним договор как с лицом, работающим по совместительству. Ученый пояснил, что не является сотрудником института с 7 мая. Он добавил, что «это еще не финал» и призвал «запасаться попкорном».

Гельфанд является одним из основателей «Диссернета», проекта по экспертизе кандидатских и докторских диссертаций. Кроме того, он специалист в области сравнительной геномики, член Европейской академии наук. В 2007 году стал профессором биоинформатики.