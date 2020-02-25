https://static.news.ru/photo/a9f9fd1a-57b0-11ea-bc7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увольнение главного врача Боткинской инфекционной больницы Алексея Яковлева не следует напрямую связывать с побегом четырёх пациентов. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Такую позицию ведомства он озвучил на заседании городского правительства.

Факт того, что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые наблюдались в данном учреждении. В том числе — с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в чём, собственно, я лично убедился, посещая данное учреждение, — цитирует Лисовца «Интерфакс».

Об увольнении Яковлева стало известно 19 февраля. Расторжение трудового договора произошло по инициативе работодателя. Отставка произошла на фоне скандала со сбежавшими из-под коронавирусного карантина пациентами. Главврач возглавлял больницу с 1994 года.

Впоследствии группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой восстановить Яковлева на работе.