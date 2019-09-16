Следователь, расследовавший дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы, уволился. Это произошло после утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщил News.ru адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Он уволился после того, как дело ушло в суд. Это было примерно в начале июня, — сказал он.
Адвокат добавил, что сейчас дело рассматривается по существу в суде. Впереди допрос свидетелей обвинения и защиты, изучение доказательств.
Фигуранты уголовного дела Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом до января 2020 года.
Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.
Ранее News.ru писал о том, что дознаватель из Уфы требует от насильников 100 млн компенсации.