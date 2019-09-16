https://static.news.ru/photo/5cd8e348-d899-11e9-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователь, расследовавший дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы, уволился. Это произошло после утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщил News.ru адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Он уволился после того, как дело ушло в суд. Это было примерно в начале июня, — сказал он.

Адвокат добавил, что сейчас дело рассматривается по существу в суде. Впереди допрос свидетелей обвинения и защиты, изучение доказательств.

Фигуранты уголовного дела Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом до января 2020 года.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее News.ru писал о том, что дознаватель из Уфы требует от насильников 100 млн компенсации.