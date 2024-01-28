Уволенный курьер вымогал деньги у ресторана с помощью гранаты В Москве экс-курьер пригрозил взорвать ресторан из-за долга по зарплате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уволенный из московского ресторана «Фарш» курьер пригрозил взорвать заведение, требуя денег, сообщает Telegram-канал Baza. По мнению мужчины, ему недоплатили зарплату на сумму 50 тысяч рублей.

Курьер был уволен еще в сентябре 2023 года из-за халатного отношения к работе и грубости в адрес коллег. Решив, что ресторан ему задолжал, он сначала намеревался обратиться в суд, но потом решил действовать более радикальными методами. Мужчина стал требовать выплату, угрожая в противном случае взорвать все заведения сети. Кроме того, он обещал расправиться с управляющей.

12 января экс-курьер пришел в ресторан с предметом, похожим на гранату. Мужчина повторил свои требования, но денег так и не получил. После его ухода руководство заведения общепита сообщило о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что в Таганроге сотрудник полиции обезвредил мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине. Задержанный дебошир пояснил, что таким способом хотел вернуть деньги за купленный в этом магазине алкоголь. Согласно заключению эксперта, изъятая у мужчины боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва. Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.