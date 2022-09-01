Уволенных сотрудников IKEA позвали работать в Ростех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IT-специалистов, уволенных из IKEA, пригласили на работу в госкорпорацию «Ростех». В российской компании ищут сотрудников в оборонный сектор, авиастроение, двигателестроение, IT и радиоэлектронику, пишет АБН со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Подходящие вакансии для специалистов открыты в холдингах «Объединенная авиастроительная корпорация», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы» и «РТ-Информ». В сообщении Ростеха отмечается, что структурным подразделениям компании требуются порядка 2,5 тысяч новых сотрудников.

Магазины IKEA прекратили свою работу на территории России в начале марта из-за ситуации на Украине. Остатки продукции были распроданы на недавней онлайн-распордаже.

Владельцы нидерландской компании IKEA ранее заявили, что они не собираются продавать свой бизнес в России и планируют вернуться в ближайшие два года. Источник, близкий к компании, сообщил, что это станет возможным, как только в мире изменится экономическая обстановка и основные санкции будут сняты с РФ. Он также подчеркнул, что все 700 сотрудников IKEA продолжат свою работу, а магазины будут закрыты до официального возвращения.

Госкорпорация «Ростех» в свою очередь показала видео с новым боевым роботом на базе БМП-3 с модулем «Синица» в действии. На кадрах машина на дистанционном управлении ездит по полигону и наводит комплекс вооружения.