Увидеть шоу на Мамаевом кургане смогут только 100 человек

https://static.news.ru/photo/f60db7ae-afa9-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Скульптура «Родина-мать зовёт!» Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

В администрации Волгоградской области начали раздавать пригласительные билеты на грандиозный концерт, который пройдёт 24 июня на Мамаевом кургане.

Как сообщает V1.RU со ссылкой на госслужащего обладминистрации, счастливчиками станут лишь 100 человек. Без билетов на мероприятие никого пускать не будут.

Планы провести концерт на Мамаевом кургане вызвали резкую критику местных жителей. Они считают недопустимым устраивать «шоу на костях» рядом с могилами защитников Сталинграда. По мнению волгоградцев, для этих целей подошла бы Центральная набережная города, где его смогли бы посмотреть десятки тысяч зрителей.

Ожидается, что в шоу примут участие такие звёзды, как дирижёр Юрий Башмет, музыканты Денис Мацуев и Игорь Бутман, а также актёры Александр Петров, Константин Хабенский, Сергей Безруков и другие. Специально для концерта был осушен водоём перед пантеоном Славы.

Кроме концерта для избранных, парад Победы в городе также смогут посетить только приглашённые лица.

По данным издания, во время празднования 9 мая годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной войне на главную высоту поднимался только губернатор Андрей Бочаров. Тогда он заверил жителей, что они смогут насладиться праздником позднее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тринадцать российских городов отказываются от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.