Союз профсоюзов отверг идею увеличивать отпуск туристам-патриотам

https://static.news.ru/photo/419bfada-a69b-11eb-8497-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Идея увеличивать на неделю отпуск гражданам, которые выбирают местом отдыха курорты России, бессмысленная и популистская. Такое мнение высказал генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов, передаёт сайт телеканала «360».

По его словам, инициатива приведёт к дискриминации работников, так как продолжительность отпуска будет зависеть от того, где отдыхает человек. При этом люди имеют право не только на отдых, но и на то, чтобы не быть зависимым в этом вопросе от каких-либо иных обстоятельств, подчеркнул генсек СПР.

Идёт некое лоббирование интересов представителей внутреннего туристического бизнеса, которые вместо того, чтобы повышать качество обслуживания и снижать цены, пытаются с помощью государства и за чужой счёт привлечь к себе туристов и прибыль, — возмутился Куликов.

Он высказался против того, чтобы привязывать срок отпуска к выбору места отдыха.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письма на имя главы правительства Михаила Мишустина с предложением увеличивать на неделю отпуск гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России. Автор обращения отметил, что каждый год миллионы россиян выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы оставаться на родине и идти на развитие отечественных курортных зон, считает Хамзаев.