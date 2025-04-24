Утюг не будет плеваться ржавчиной: мастер-класс по очистке отдела для воды

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Заметили белый налет или ржавые подтеки от утюга при глажке? Это накипь! Чтобы утюг больше не плевался ржавчиной, предлагаем вам мастер-класс по очистке отдела для воды.

Возьмите смесь лимона и воды 1:1. Залейте в отсек для воды в утюге, включите его на максимальный режим без пара. Подождите 10 минут. Затем вылейте жидкость и промойте.

Также справиться с загрязнением резервуара поможет раствор сода + уксус (2 ст. л. соды на 100 мл уксуса) или специальные средства. Однако в этих случаях вам понадобится небольшой ершик, чтобы очистить стенки резервуара.

После чистки 2–3 раза пропустите через утюг чистую воду, чтобы удалить остатки средств.

Профилактика: используйте дистиллированную воду и сливайте остатки после каждого использования. Ваш утюг прослужит в 2 раза дольше!

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