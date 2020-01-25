https://static.news.ru/photo/5f252e9a-3f87-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток. В перечень вошли 53 страны.

Гражданам оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, — говорится в распоряжении правительства.

Упрощённый порядок въезда будет действовать для граждан всех стран Евросоюза, а также Андорры, Бахрейна, Индии, Индонезии, Ирана, Катара, Кипра, Китая, Японии, Мексики, КНДР и других.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об упрощении въезда граждан других государств для работы на территорию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, предлагается выдавать иностранным гражданам многократные визы сроком до трёх лет при условии работы специалистов у резидентов специальных инвестрежимов. В настоящее время документы указанного типа выдаются на срок не более года. Исключением в этом случае являются высококвалифицированные специалисты и сотрудники представительств зарубежных компаний в РФ.