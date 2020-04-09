Утверждён перечень платных медуслуг, за которые положен налоговый вычет

https://static.news.ru/photo/31e0febc-7a30-11ea-8c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин утвердил новую редакцию перечня платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить социальный налоговый вычет.

Согласно документу, в перечень вошли услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи, оказанные в рамках специализированной медицинской помощи, услуги по медицинской эвакуации, а также услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения, в рамках паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Кроме того, в перечень включены услуги по ортопедическому лечению с врождёнными и приобретёнными дефектами зубов и по лечению бесплодия.

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Минфин разработал и внёс в правительство законопроект о налоговом вычете на фитнес-услуги для физических лиц. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв допустил, что закон будет принят к лету 2020 года.