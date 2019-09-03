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Росстандарт утвердил ГОСТы для холодного чая и холодного кофе в качестве национальных стандартов.

Они будут ведены в действие с 1 июля 2020 года. В федеральном агентстве отметили, что сейчас на упаковках напитков не указывается количество экстракта чая и кофе, наличие ароматизаторов и соков.

В России до сих пор не существовало нормативных документов, устанавливающих общие требования к безопасности, к качеству, к упаковке и маркировке в отношении данной продукции, — сообщили в Росстандарте.

Согласно утверждённым стандартам, холодный чай будет содержать от 1 г сухого экстракта чая на 1 л. Концентрация кофе в холодном, готовом к употреблению напитке должна быть не менее 10 г на 1 л. Содержание искусственных красителей, усилителей вкуса и подкрашивающих веществ запрещается.

Ранее News.ru писал о том, что Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».