Мишустин разрешил полиции штрафовать москвичей за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.
Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 7 апреля.
Согласно документу, жители столицы, нарушившие карантин, могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей. В случае если нарушитель передвигается по городу на транспорте — размер взыскания составит пять тысяч рублей. Такой же штраф грозит и тем, кто повторно попадётся на несоблюдении режима самоизоляции.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские составили более 160 административных протоколов на нарушителей самоизоляции. Речь идёт о лицах, которые не имели права покидать квартиры ни при каких условиях: вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли 66.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.
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