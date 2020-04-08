Мишустин разрешил полиции штрафовать москвичей за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/a9ca9f8e-798e-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.

Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 7 апреля.

Согласно документу, жители столицы, нарушившие карантин, могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей. В случае если нарушитель передвигается по городу на транспорте — размер взыскания составит пять тысяч рублей. Такой же штраф грозит и тем, кто повторно попадётся на несоблюдении режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские составили более 160 административных протоколов на нарушителей самоизоляции. Речь идёт о лицах, которые не имели права покидать квартиры ни при каких условиях: вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли 66.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.