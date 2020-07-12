Утверждено обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/07259a48-c47c-11ea-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направил в суд уголовное дело сестер Хачатурян.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера, заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны.

Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждём поступления дел в суд, — отметил защитник.

Липцер добавил, что после возврата дела в Следственный комитет РФ по делу ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

В отношении младшей сестры — Марии Хачатурян — Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера. При этом Крестина и Ангелина, полагают следователи, могли осознавать характер своих действий.

В Следственном комитете отмечают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.

Как ранее писал NEWS.ru, в Русской православной церкви выразили опасения, что оправдание сестёр Хачатурян может стать признанием права на самосуд. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предположил, что убийство могло быть совершено по расчёту.