https://static.news.ru/photo/8f42b200-27c7-11ea-ab45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Сахалинской области утвердила второе обвинительное заключение в отношении Вячеслава Горбачёва, ранее проходившего главным свидетелем, а затем обвиняемым в коррупционном деле экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Горбачёв был руководителем секретариата Хорошавина, ему предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), — цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

В октябре суд уже приговорил Горбачёва к 7,5 года условного лишения свободы, параллельно с этим шло расследование второго уголовного дела, в котором Хорошавин обвинялся в получении взяток при проведении выборов 2014 года в гордуму Южно-Сахалинска. В настоящее время следствие установило, что Горбачёв вместе с другими участниками преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, организовал получение взяток от 2 до 10 млн рублей от желающих участвовать в выборах. Всего таким способом они получили более 100 млн рублей.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области.

Как писал NEWS.ru, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговорённый к 13 годам тюрьмы в колонии, потерялся при переездах из СИЗО в СИЗО. Позже он нашёлся в СИЗО Южно-Сахалинска. Экс-чиновника доставили туда 7 декабря. Хорошавин ещё не успел до конца ознакомиться с материалами второго уголовного дела, несмотря на то что данные на это судом сроки вышли ещё в конце октября. Материалы этого дела будут переданы на проверку прокуратуре, но не раньше января 2020 года, так как их сейчас изучает адвокат другого обвиняемого по делу. Половины обвиняемых по этому делу даже нет в России, уверен адвокат Хорошавина.