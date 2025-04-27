Утро начинается не с кофе! Что нужно есть, чтобы отлично работал кишечник

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Утро начинается не с кофе! Что нужно есть, чтобы отлично работал кишечник? Вместо привычных кефира и чернослива попробуйте эти пять доступных продуктов, которые действительно работают. Также не забывайте, что нужно контролировать количество жиров в рационе и соблюдать питьевой режим.

1. Овсяная каша на завтрак с ложкой льняного масла

Горячая овсянка (особенно из цельных хлопьев) содержит бета-глюканы — особый вид клетчатки, который мягко стимулирует кишечник. Добавьте ложку льняного масла для усиления эффекта.

2. Печёные яблоки с кожурой

В кожуре яблок содержится пектин — натуральный пребиотик, улучшающий микрофлору. Два средних яблока в день достаточно для заметного результата.

3. Тыквенная каша или суп

Тыква богата калием и клетчаткой, которые нормализуют водный баланс в кишечнике. Лучше всего работает в запечённом или тушёном виде.

4. Семена льна (1 ст. ложка в день)

Размолотые семена, залитые тёплой водой на 15 минут, образуют полезную слизь, которая обволакивает кишечник и облегчает пищеварение.

5. Груши спелые (2 шт. в день)

Содержат сорбитол — природное слабительное вещество. Особенно эффективны спелые мягкие груши с кожурой.

6. Сенна (кассия) — продается на любом маркетплейсе. Удобный формат - пюре с оливковым маслом и медом. Лекарственное растение, содержащее антрагликозиды, которые стимулируют перистальтику кишечника.

Важно! Запивайте эти продукты 1–2 стаканами тёплой воды — это усилит их действие. Избегайте белого хлеба, бананов и крепкого чая — они могут усугубить проблему. Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях.

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