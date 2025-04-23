Утро или вечер? Самое полезное время для душа — влияет на здоровье

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Оказывается, время водных процедур серьезно влияет на здоровье, сон и продуктивность. Врачи объяснили, когда все-таки лучше идти в ванную, утром или вечером.

Утренний душ

Бодрит лучше кофе — резкий перепад температур активизирует кровообращение.

Смывает ночные токсины — кожа активнее выделяет продукты распада во сне.

Улучшает концентрацию — помогает проснуться и настроиться на рабочий лад.

Вечерний душ

Снимает стресс — теплая вода расслабляет мышцы после тяжелого дня.

Улучшает качество сна — понижение температуры тела после душа вызывает сонливость.

Очищает кожу от дневных загрязнений — особенно важно для жителей мегаполисов.

Врачи утверждают, что душ лучше всего принимать дважды в день: утром — контрастный (30–40 секунд холодной воды в конце), вечером — теплый (не выше 38°C). Если выбирать один раз, ориентируйтесь на свои цели: бодрость или расслабление.

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