Оказывается, время водных процедур серьезно влияет на здоровье, сон и продуктивность. Врачи объяснили, когда все-таки лучше идти в ванную, утром или вечером.
Утренний душ
- Бодрит лучше кофе — резкий перепад температур активизирует кровообращение.
- Смывает ночные токсины — кожа активнее выделяет продукты распада во сне.
- Улучшает концентрацию — помогает проснуться и настроиться на рабочий лад.
Вечерний душ
- Снимает стресс — теплая вода расслабляет мышцы после тяжелого дня.
- Улучшает качество сна — понижение температуры тела после душа вызывает сонливость.
- Очищает кожу от дневных загрязнений — особенно важно для жителей мегаполисов.
Врачи утверждают, что душ лучше всего принимать дважды в день: утром — контрастный (30–40 секунд холодной воды в конце), вечером — теплый (не выше 38°C). Если выбирать один раз, ориентируйтесь на свои цели: бодрость или расслабление.
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