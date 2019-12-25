https://static.news.ru/photo/d5571cc2-2736-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

23 декабря 2019 года на сайте NEWS.ru вышел материал под заголовком «Росконтроль предупредил о заражённой кишечной палочкой красной икре». Указанный материал был проиллюстрирован банкой с икрой производства индивидуального предпринимателя Николая Федоренко.

Вышеуказанный производитель в контексте данной статьи не имеет никакого отношения. Таким образом, фотография, которая была размещена, не отвечала действительности.

В настоящее время иллюстрация на сайте заменена.