23 декабря 2019 года на сайте NEWS.ru вышел материал под заголовком «Росконтроль предупредил о заражённой кишечной палочкой красной икре». Указанный материал был проиллюстрирован банкой с икрой производства индивидуального предпринимателя Николая Федоренко.
Вышеуказанный производитель в контексте данной статьи не имеет никакого отношения. Таким образом, фотография, которая была размещена, не отвечала действительности.
В настоящее время иллюстрация на сайте заменена.
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