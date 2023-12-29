Дресс-код Уткина, гражданство Асти, обморок Цыгановой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Вика Цыганова, Василий Уткин, Анна Asti

Спортивный журналист Василий Уткин признался, что не прошел дресс-контроль на вечеринку Анастасии Ивлеевой, юристы рассуждают, могут ли Анну Асти лишить гражданства за участие в этой дискотеке, испытавшая нервный срыв Вика Цыганова идет на поправку, в России ряд пользователей жаловались на перебои в работе Telegram — эти новости оказались самыми обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему комментатор Уткин не пошел на вечеринку Ивлеевой

На almost naked вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой не пришли рэпер Тимати и его девушка, Тина Канделаки, Яна Рудковская, писала Baza. Также, по данным СМИ, получили приглашение, но не пришли Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский. Отмечается, что от посещения вечеринки отказались в том числе те, кто до этого встречался с Екатериной Мизулиной — в том числе Инстасамка и Scally Milano.

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал, что ему тоже приходило приглашение на вечеринку, но он «не прошел дресс-код».

«Звали (на вечеринку Ивлеевой. — NEWS.ru). Я не прошел дресс-код», — написал журналист.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Василий Уткин

Telegram-канал «Мутко против» рассказал, что Уткин — не единственный представитель мира спорта, которого приглашали на вечеринку.

«В списке приглашенных на вечеринку Ивлеевой был нападающий „Динамо“ Федор Смолов. Также на вечеринку была приглашена бывший генеральный продюсер канала „Матч ТВ“ Тина Канделаки. По разным причинам на тусу они не пошли», — сообщал «Мутко против».

Отдельно свое отсутствие на мероприятии прокомментировала коллега Ивлеевой Ида Галич. Их отношения давно были напряженными, но Галич отметила, что не попала на вечеринку в первую очередь из-за занятости.

«Я бы точно не пришла потому, что работала. Но я долго сидела и думала: „А вообще, смогла бы я прийти после всего того, что услышала в свой адрес?“ И мне кажется, что нет. Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я с удовольствием бы зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии», — рассказала Галич в своем блоге.

Галич отметила, что прямого разговора после ссоры с Ивлеевой у нее до сих пор не было. Но при этом она отметила, что несколько раз Ивлеева реагировала на ее посты эмодзи или лайками.

Тем временем оскандалившемуся на дискотеке Филиппу Киркорову нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ. Вместо него в картине появится звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Он прославился ролью бандита по прозвищу Кощей. В новогоднем ремейке Кологривый сыграет Людовика XVI.

По данным Telegram-каналов, Кологривым заменят Киркорова, который играл Петра I. Персонаж певца вырезали из ленты после скандала с вечеринкой Ивлеевой. Кроме того, роль куклы Барби, которую сыграла певица Анна Асти, отдали Клаве Коке.

Заступился за «отменяемых» артистов в своем еженедельном обзоре новостей дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал участников встречи в «Мутаборе» сильными и интересными. Тех, кто критикует участников откровенного мероприятия, он перенаправил к специалистам по ментальному здоровью.

«Я думаю, если посоветоваться с психиатрами, то окажется, что у всех этих людей существует какая-то супермегапаника, которую они просто таким образом компенсируют. <...> Всем ребятам, которые были на этой вечеринке, я желаю долгих лет жизни и радоваться дальше. Слать [к черту] всех доносчиков, не обращать внимания на говноедов», — высказался Лебедев.

Отнимут ли у Анны Асти российское гражданство

У Анны Асти должна была состояться премьера фильма-концерта, однако после вечеринки выход ленты перенесли. Мультимедийная онлайн-платформа KION отказалась от премьерного показа фильма-концерта «Путь Феникса» Анны Асти, следует из анонса на сайте киносервиса. Сейчас не указана точная дата, когда зрители все же смогут посмотреть киноленту. Ожидалось, что фильм-концерт выйдет на экраны 5 января.

Проект «Путь Феникса» включал документальную ленту о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября. Концерт же должны были презентовать сразу после новогодних праздников.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил утром 28 декабря, что Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Асти. Официально ведомство информацию не комментировало.

Исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда же она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовал ИП, оформленный на украинский паспорт. В феврале Асти ликвидировала его и зарегистрировала новый — с российским гражданством. Отказалась ли артистка от украинского паспорта, неизвестно.

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что певицу могут лишить гражданства России, если в отношении нее будет возбуждено уголовное или административное дело. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных Анной Асти правонарушениях.

Незадолго до вечеринки сообщалось, что самыми востребованными артистами на вечер 31 декабря стали Асти и музыкант Владимир Пресняков. Но теперь Анне Асти нашли замену. Так, певец Jony заменит Асти в новогоднем шоу московского клуба Gipsy. На новогоднем корпоративе в «Сима-ленд» вместо Асти на сцену выйдет Полина Гагарина. Выступление Асти на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» заменили на концерт Люси Чеботиной.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Филипп Киркоров и Анна Asti

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Анны Асти будет выступать Люся Чеботина», — сообщили администраторы.

Также негативно сказалась история с вечеринкой на певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’оZа. Бывший продюсер Максим Фадеев заявил, что не хочет, чтобы впредь его имя связывали с оскандалившейся звездой. Также он подчеркнул, что проект Глюк’оZа — первые два альбома, вышедшие под этим именем, а не Наталья Ионова. Композитор считает, что Ионова дискредитирует концепцию проекта, в первую очередь музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что Фадеев может лишить артистку псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок.

Что происходит с Викой Цыгановой после нервного срыва

Самочувствие певицы и актрисы Вики Цыгановой, которая накануне упала в обморок у стен Кремля, значительно улучшилось, сообщил ее муж Вадим Цыганов. По словам продюсера, у артистки произошел нервный срыв из-за действий охранников, которые помешали ей вручить подарки детям из Донбасса.

«Вика сейчас себя чувствует намного лучше. Это был, может быть, даже не обморок, а состояние, когда сдают нервы. Рядом [на улице] стояла скорая, но она даже не подошла [к певице]. Мы дали ей таблеточку. Все нормально. Я очень рад, что Вика быстро восстанавливается. Не дождетесь, как говорится!» — рассказал Цыганов.

Он объяснил, что охрана в начале мероприятия по неизвестной причине начала выводить гостей из зала. По словам продюсера, его супруга из-за этого сильно перенервничала и упала в обморок.

«К сожалению, меня там не было. Я бы морду набил этим охранникам! Когда идет по отношению к детям агрессия, крик... У Вики наступил нервный срыв. Это безумие, когда охрана выгоняет народ, как скотов, выключая свет, крича, что ваше время кончилось», — сказал мужчина.

Цыганов ранее рассказывал, что на мероприятии присутствовал академик Александр Дерябин, который просил дать возможность порадовать детей, но охрана была непреклонна. Мужчина добавил, что его супруга пришла с благой целью, хотела порадовать детей и сказать им теплые слова. Однако, продолжил Цыганов, все получилось «по Шапокляк».

Ранее супруги Цыгановы заявили, что скандальная вечеринка Ивлеевой состоялась в 666-й день СВО. По их словам, почитатели нечисти устроили свой «показательный шабаш», и звезды стали их инструментом.

«Практически у каждого из тех, кто участвовал в извращённой сектантской мессе — двойное гражданство. Эти люди в любой момент могут покинуть страну, интересующую их только в контексте денег», — заявили Цыгановы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Где замечены перебои в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram вечером 28 декабря произошел масштабный сбой, следует из данных портала Downdetector. Пользователи социальной сети жаловались, что каналы не обновляются, а сообщения не отправляются. Не работала как мобильная, так и десктоп-версия.

Сигналы о сбоях начали массово поступать примерно в 20:30. Больше всего сообщений о проблемах в работе поступили из Москвы, Ташкента, Донецка, Санкт-Петербурга, Челябинска, Одессы и Самары.

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