Путин утвердил закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

https://static.news.ru/photo/420b5c26-4a71-11eb-b616-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа и были признаны в стране иноагентами.

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, физлица, которые получают финансы из-за рубежа на политдеятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает преждевременными выводы о каких-либо рисках и негативных проявлениях закона об иноагентах в части физлиц.

Ранее, 28 декабря, Минюст обновил реестр СМИ-иногентов. В него впервые были включены не организации, а отдельные люди — журналисты и правозащитники.

Законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Парламент страны одобрил его 8 декабря. 25 декабря его принял Совет Федерации.

Иностранным агентом, согласно закону, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляет целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.