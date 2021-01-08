Путин присвоил новые звания ряду работников прокуратуры

https://static.news.ru/photo/0dcf1882-5285-11eb-adbe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высших прокурорских званий нескольким высокопоставленным работникам прокуратуры РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Прокуроры Сергей Заряев и Сергей Скребец были удостоены званий генерал-лейтенанта юстиции. Также Алексей Найде и Дмитрий Костин были возведены в ранг генерал-майора юстиции.

Трое представителей прокуратуры получили классные чины государственного советника второго класса — это Дмитрий Демешин, Сергей Забатурин и Владимир Ведёрников. В свою очередь Сергея Карапетяна возвели в чин государственного советника юстиции третьего класса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении внеочередных званий сотрудникам Следственного комитета России. В список попали следователи, которые работали по уголовным делам Абызова, Серебренникова и Черкалина. Всего на официальном интернет-портале правовой информации отмечены 14 человек.

Награды получили замруководителя Главного военного следственного управления Леонид Баранов, следователь военных следственных органов Асхад Конов, начальник управления процессуального контроля и криминалистики Главного военного следственного управления Сергей Сыпачев и другие.