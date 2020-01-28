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Количество сообщений об утечках данных пользователей увеличилось в РФ за 2019 год на 40%, рассказала руководитель рабочей группы по информационной безопасности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская.

Количество скомпрометированных записей персональных данных и платёжной информации в нашей стране выросло примерно в шесть раз — до 170 млн, — цитирует её агентство ТАСС.

В мире число подобных инцидентов в 2019-м достигло 14 млрд. По словам Касперской, большая часть сообщений о потере персональных данных публикуется в англосаксонских государствах — США, Великобритании, Канаде. В этих странах действуют специальные законы, обязывающие компании обнародовать факты утечек.

Ранее Роскачество выпустило рекомендации, как уберечь персональные данные от мошенников. По мнению специалистов, при переводе денежных средств в Сети в первую очередь необходимо проверять дату регистрации домена.

В этом помогут Whois-сервисы. В случае если домен зарегистрирован менее чем две недели назад, лучше не вводить свои платёжные данные на данном сайте.

Гарантией, что сайт не является мошенническим, может служить использование им протокола https и наличие сертификата безопасности. Соответствующие символы https и изображение «замочка» должны присутствовать в адресной строке. Их отсутствие означает, что вводить персональные данные не следует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скамеры прибегли к новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали эксплуатировать политику начисления штрафов для компаний за утечки данных, обещая пострадавшим пользователям денежную компенсацию в обмен на платную временную социальную страховку. Новый вид скама применяется в России, Алжире, Египте, ОАЭ и других странах.